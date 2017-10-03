Минздрав объяснит родителям важность прививок для детей

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минздрав будет разъяснять родителям, что детям необходимо делать прививки, для убеждения есть выверенные психологические методы, сказала глава ведомства Вероника Скворцова.
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По ее словам, за рубежом практикуется и применение финансовых мер воздействия. "В мире существует разный опыт, в том числе наказание рублем, но мы же не можем наказывать через родителей детей", — сказала Скворцова.