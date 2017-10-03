Минздрав объяснит родителям важность прививок для детей

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минздрав будет разъяснять родителям, что детям необходимо делать прививки, для убеждения есть выверенные психологические методы, сказала глава ведомства Вероника Скворцова.

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"Любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным. Мы надеемся, что никто из родителей не хочет зла своему ребенку, значит, есть просто неправильное понимание ситуации. Поэтому мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя психологически выверенные приемы для разных групп населения в зависимости от уровня образовательного и социального. Будем надеяться, что это сработает",- сказала Скворцова журналистам.

По ее словам, за рубежом практикуется и применение финансовых мер воздействия. "В мире существует разный опыт, в том числе наказание рублем, но мы же не можем наказывать через родителей детей", — сказала Скворцова.