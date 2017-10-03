МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минздрав с общественными структурами ищет способы обеспечить лечением ВИЧ-положительных детей, чьи родители отказываются принимать меры для борьбы с болезнью, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Рассматриваем это вместе с общественными структурами, здесь тонкая грань: родители отвечают за своих детей, нам надо сделать так, чтобы не было нарушения прав человека, а, с другой стороны, чтобы мы обеспечивали детям возможность своевременного получения лечения",- сказала Скворцова журналистам.

Она напомнила, что согласно нормам закона, есть возможность заставить таких родителей лечить детей. "Это делается через суд. Нет механизма быстрого подключения, чтобы ребенок не страдал, — приходиться идти через длительную цепочку", — сказала Скворцова.