Глава Минздрава призвала россиян прививаться от гриппа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минздрав готов к сезону гриппа, и если население не подведет и активно поучаствует в иммунизации, осложнений удастся избежать, сказала глава ведомства Вероника Скворцова.

"Надеемся, что если население нас не подведет и активно пойдет на иммунизацию, нам удастся избежать сложных форм, трудноизлечимых",- сказала Скворцова журналистам.

Как сообщила министр, российское здравоохранение подходит к сезону гриппа во всеоружии. "У нас четыре российских вакцины, они высокого качества, они безопасны, прививаем детей, начиная с шести месяцев, беременных женщин",- сказала Скворцова.

Она напомнила, что дети, беременные, люди с ожирением, диабетом, с больным сердцем, — в группе риска по хроническим и инфекционным заболеваниям. "Увеличивая охват прививками, мы уменьшим число заболевших и число осложненных форм",- сказала она.

По словам Скворцовой, в России могут быть зафиксированы случаи заражения вирусом, похожим на H1N1 — свиной грипп, который привел к гибели людей в 2009 году. Комментируя предостережения экспертов о том, что возможен всплеск заражения этим штаммом, Скворцова сказала, что в Минздраве рассчитывают не допустить подобного. В этом году, по словам министра, российская медицина уже не зависит от зарубежных вакцин, в арсенале врачей есть надежные и эффективные препараты собственного производства.