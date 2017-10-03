Власти рассказали, как будут регулировать скорость движения в центре Москвы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Власти Москвы могут снизить допустимую скорость движения на некоторых центральных улицах города по итогам общественного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Речь только о небольшом количестве улиц, в основном в центре, где много школ, детских садов, больниц, поликлиник. Никто не планирует делать на вылетных магистралях ограничения в 40 километров в час", — заверил Ликсутов.

По его словам, по поручению мэра города Сергея Собянина решения по изменению скоростного режима принимаются строго путем общественного обсуждения. В частности, подобный вопрос поднимался в прошлом году, и тогда жители не поддержали инициативу, напомнил Ликсутов.

"Сейчас, если мы выйдем с инициативой о снижении предельного лимита скорости в том или ином районе, мы будем подробнее рассказывать про порог смертности, количество ДТП на конкретных улицах, давать прогноз, чего ожидать, если скорость на участке будет снижена. Но еще раз повторю, чтобы решение было принято, оно должно быть поддержано большинством москвичей", — отметил он.