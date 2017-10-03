На шести станциях МЦК в 2018 году откроют кафе, аптеки и мини-маркеты

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Аптеки, мини-маркеты, кофейни, закусочные и рестораны заработают на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) с начала следующего года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Для этого на станциях МЦК Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайловский Парк, Стрешнево и Панфиловская в общем выделят более трех тысяч квадратных метров. Площадь одного помещения составит от 10 до 400 "квадратов" в зависимости от того, что именно там планируется обустроить: кафе с просторным залом или небольшой магазин прессы", — сообщили порталу в пресс-службе АО "МКЖД".

Кроме того, предусмотрены торговые помещения со свободной специализацией, которую предприниматели должны согласовать с АО "МКЖД". Так, на станциях МЦК могут открыться и сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви, а могут быть обустроены мини-офисы мобильных операторов и туристических агентств.

Как поясняется, арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов, которые пройдут с октября по декабрь 2017 года.

"Это первые торги по аренде торговых помещений на станциях кольца. Площади будут объединены в лоты, каждый лот будет включать от двух до шести помещений. Всего предусмотрено порядка 24 лотов", — говорится в сообщении.