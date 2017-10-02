Балерина Большого провела мастер-класс для участниц "Ты супер! Танцы"

Кристина Кретова провела мастер-класс в Большом театре для участниц Ты супер! Танцы

Кристина Кретова провела мастер-класс в Большом театре для участниц Ты супер! Танцы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ведущая балерина Большого театра Кристина Кретова пригласила сестер-участниц проекта "Ты супер! Танцы" Аню и Таню Здоровенко на репетицию и провела экскурсию по зданию театра.

Аня и Таня родились в полной семье, однако обстоятельства сложились так, что девочки уже семь лет живут в детском доме. Благодаря участию в проекте "Ты супер! Танцы" они получили возможность посетить Большой театр и познакомиться с его звездами.

Внутрь театра девочки попали, как профессиональные танцоры — через служебный вход. После прогулки по коридорам Большого Аня и Таня пошли в репетиционный зал, где Кретова с партнером отработала сцены из знаменитой постановки "Дон Кихот": сложные прыжки, поддержки и фуэте.

© Фото : пресс-служба НТВ Кристина Кретова провела мастер-класс в Большом театре для участниц "Ты супер! Танцы" © Фото : пресс-служба НТВ Кристина Кретова провела мастер-класс в Большом театре для участниц "Ты супер! Танцы"

После репетиции балерина показала сестрам несколько основных движений у станка. Девочки, в свою очередь, подарили Кретовой сувенир, сделанный своими руками — игрушку-ангела.

"В их глазах я увидела любовь к искусству и желание добиваться успеха. Меня очень порадовало и то, что они не останавливаются ни перед чем, их глаза горят! Мы до сих пор общаемся в соцсетях и договорились о том, что я всегда буду помогать им", — рассказала Кретова.

Шестой конкурсный день "Ты супер! Танцы" телезрители увидят на телеканале НТВ в субботу 7 октября.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.