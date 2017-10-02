Больницу скорой помощи в Рязани построят за счет федеральных средств

РЯЗАНЬ, 2 окт — РИА Новости. Рязанская область с помощью федеральных средств построит и введет в эксплуатацию в 2019 году больницу скорой медицинской помощи, сметная стоимость которой составляет почти 4,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор Николай Любимов.

Власти Рязанской области большое внимание уделяют строительству больницы скорой медицинской помощи в Рязани, новый корпус которой будет рассчитан на 540 коек. Сметная стоимость объекта составляет в целом почти 4,5 миллиарда рублей. В этом году правительство РФ выделило региону на больницу из резервного фонда 150 миллионов рублей. Федеральные средства пойдут, в частности, на завершение строительства патолого-анатомического корпуса и здания пищеблока.

Тема строительства больницы стала одной из главных в понедельник на пресс-конференции губернатора Николая Любимова. По его словам, обращение к президенту РФ Владимиру Путину о выделении денег на продолжение строительства комплекса больницы скорой помощи поддержано.

"В федеральном бюджете, который внесен в Государственную Думу, предусмотрено выделение средств в необходимых объемах. Депутатами проект одобрен. Это позволит ввести объект в 2019 году", – сказал Любимов.

О строительстве больницы также речь шла на встрече Любимова с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым. Как отметил Любимов, принято предварительное решение, и в Госдуму уже поступили документы о том, что на ближайшие два года проект строительства больницы в Рязани будет полностью обеспечен федеральным финансированием. "Это замечательно, регион благодарен Госдуме РФ за такое решение", – отметил губернатор.

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