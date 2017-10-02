Диссовет БелГУ не намерен пересматривать решение по диссертации Мединского

БРЯНСК, 2 окт — РИА Новости. Диссертационный совет Белгородского госуниверситета уже вынес свои рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского и не намерен повторно рассматривать диссертацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В понедельник Минкультуры России сообщило, что экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук, в министерстве назвали это решение "промежуточным". Президиум ВАК рассмотрит вопрос о лишении Мединского ученой степени 20 октября, заявил РИА Новости близкий к ВАК источник.

Ранее диссертационный совет Белгородского университета рассмотрел заявление о лишении Мединского ученой степени и согласился с решением присудить ему степень доктора исторических наук.

"Повторного пересмотра в нашем диссовете не будет", — заявила РИА Новости руководитель управления БелГУ по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова. Она уточнила, что эта процедура не предусмотрена положением о диссовете.

"Сегодня заседал экспертный совет, но еще будет заседать президиум, более широкий состав. Он будет рассматривать и даст свои рекомендации министру образования. Окончательное слово за министром. Мы свои рекомендации уже дали, к нам вопросов больше никаких", — добавила Смирнова.

Причиной рассмотрения вопроса стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого, утверждавшего, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности. Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.