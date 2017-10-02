Путин в Ашхабаде возложил венок к мемориалу "Народная память"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Ашхабада. 2 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Ашхабада. 2 октября 2017

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу "Народная память" в Ашхабаде.

Церемония прошла после завершения российско-туркменских переговоров на высшем уровне в рамках официального визита российского лидера в Туркмению.

Мемориальный комплекс "Народная память" был открыт в октябре 2014 года. Он включает в себя памятник, воздвигнутый в честь Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, а также монументы, увековечивающие память о павших во время Геоктепинского сражения 1881 года и о жертвах Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Мемориал занимает площадь 650 тысяч квадратных метров, его протяженность — более 900 метров, ширина — 626 метров. Около монументов возведены фонтаны, разбиты газоны и цветники. Ночью комплекс подсвечивается прожекторами. Монумент "Вечная слава", к которому возложил венок президент РФ, является центральным в комплексе, возле него организовано круглосуточное дежурство почетного караула.