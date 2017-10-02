Роспотребнадзор рассказал, кто из министров уже привился от гриппа

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор уже привил от гриппа министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского и руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил вице-премьера Ольгу Голодец рассказать ему о том, кто из членов кабинета министров сделает себе прививки от гриппа. Голодец отметила, что в текущем году в правительстве вакцинация начнется с 5 октября. Она рассказала, что сама ежегодно делает прививку от гриппа и предложила другим последовать ее примеру.

"Роспотребнадзор привил от гриппа министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, а также заместителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрея Приданкина", — сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, вакцинация проходила на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В общей сложности прививку от гриппа сделали более 100 участников форума.

В надзорном ведомстве напомнили, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

В текущем году по прогнозам Всемирной организации здравоохранения в эпидсезон 2017-2018 года в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у россиян не сформирован.

За счет средств федерального бюджета закуплено и доставлено в регионы более 58 миллионов доз отечественной вакцины, включающей все три актуальных штамма.