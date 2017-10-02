Врачи рассказали о состоянии Юнны Мориц

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Поэтесса Юнна Мориц, которая была госпитализирована 17 сентября, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Она в травматологическом, состояние удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

Ранее 80-летняя поэтесса написала на своей странице в соцсети Facebook, что с переломом шейки бедра госпитализирована в НИИ Склифосовского.

Юнна Мориц — российская поэтесса, переводчица и публицист, среди ее произведений — сценарии к мультфильмам "Пони бегает по кругу" и "Большой секрет для маленькой компании".