Свыше 14 тысяч жителей КЧР отметили 25-летие республики

ЧЕРКЕССК, 2 окт — РИА Новости. Свыше 14 тысяч жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в празднике по случаю 25-летия со дня образования республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства КЧР.
Основные мероприятия прошли в республиканской столице — Черкесске; в них приняли участие более 8 тысяч жителей и гостей города. Официальное открытие праздника состоялось в парке культуры и отдыха "Зеленый остров". Гостям показали фильм о природных и культурных достопримечательностях Карачаево-Черкесии, о социально-экономическом развитии региона.
Полпред президента в СКФО Олег Белавенцев огласил поздравление главы государства жителям Карачаево-Черкесии со знаменательной датой.
Гостей республики наградили юбилейными знаками "Карачаево-Черкесская Республика — 25 лет". Ветераны Великой Отечественной войны также были награждены государственными наградами.
В честь праздника была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов республики, заслуженной артистки России и КЧР Зары и музыкального коллектива "Хор Турецкого". Завершился концерт праздничным фейерверком.