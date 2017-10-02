Свыше 14 тысяч жителей КЧР отметили 25-летие республики

ЧЕРКЕССК, 2 окт — РИА Новости. Свыше 14 тысяч жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в празднике по случаю 25-летия со дня образования республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства КЧР.

Основные мероприятия прошли в республиканской столице — Черкесске; в них приняли участие более 8 тысяч жителей и гостей города. Официальное открытие праздника состоялось в парке культуры и отдыха "Зеленый остров". Гостям показали фильм о природных и культурных достопримечательностях Карачаево-Черкесии, о социально-экономическом развитии региона.

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Празднование 25-летия Карачаево-Черкесской Республики © Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Празднование 25-летия Карачаево-Черкесской Республики

Полпред президента в СКФО Олег Белавенцев огласил поздравление главы государства жителям Карачаево-Черкесии со знаменательной датой.

В свою очередь, руководитель республики Рашид Темрезов выразил слова благодарности полпреду Олегу Белавенцеву, министру РФ по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову, делегациям из Ростовской области, Краснодарского края, Дагестана, Чечни и многих других регионов, которые прибыли в республику, чтобы разделить радость праздника. Почетные гости высадили в парке аллею западной колоновидной туи с именными табличками.

Гостей республики наградили юбилейными знаками "Карачаево-Черкесская Республика — 25 лет". Ветераны Великой Отечественной войны также были награждены государственными наградами.

В честь праздника была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов республики, заслуженной артистки России и КЧР Зары и музыкального коллектива "Хор Турецкого". Завершился концерт праздничным фейерверком.

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