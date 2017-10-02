Памятник легендарному начальнику разведки Павлу Фитину откроют в Москве

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Памятник легендарному начальнику внешней разведки органов государственной безопасности времен Второй мировой войны Павлу Фитину откроют 10 октября в Москве около здания пресс-бюро Службы внешней разведки РФ на Остоженке.

Как сообщили РИА Новости в пресс-бюро, в торжественной церемонии примет участие директор СВР Сергей Нарышкин. Также приглашены ветераны СВР, родственники и земляки Фитина из Уральского федерального округа.

Генерал-лейтенант Павел Фитин (1907-1971) руководил внешней разведкой органов госбезопасности в 1939-1946 годах.

Только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил высшему руководству страны свыше 100 разведывательных донесений. Из них следовало, что война стоит на пороге и необходимо предпринимать срочные меры по укреплению обороноспособности страны.

Непосредственно в годы войны Фитин сделал все, чтобы обеспечить руководство страны информацией о стратегических замыслах германского командования, сведениями о перспективах открытия "второго фронта" в Европе, документальными материалами о планах союзников СССР по антигитлеровской коалиции в послевоенный период.