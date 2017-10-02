Борьба с экстремистами в Крыму будет долгой, считает эксперт

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Борьба с запрещенными религиозными экстремистскими организациями в Крыму будет долгой, для искоренения чуждой идеологии необходимо изменение социально-экономической обстановки, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.
"Формальное запрещение (экстремистской организации) не является запрещением фактическим, потому что они (экстремисты), условно говоря, не лишили себя идеологии, каких-то принципов жизненных. Остальное — это уже работа правоохранительных органов и длительный период адаптации людей, которые стоят на этих позициях. В данной ситуации мы должны иметь в виду, что этот процесс будет носить очень долгий, затяжной характер, и не факт, что мы вообще когда-нибудь выйдем из этой темы", — заявил РИА Новости в понедельник Михайлов.
"Ползучая контрреволюция, как у нас в свое время говорили, она является средой для пополнения новыми членами данной организации. Только изменение социально-экономической обстановки в Крыму может каким-то образом повлиять на снижение активности этой организации", — подчеркнул Михайлов.
Деятельность "Таблиги Джамаат"* в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".
Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.