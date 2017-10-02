Борьба с экстремистами в Крыму будет долгой, считает эксперт

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Борьба с запрещенными религиозными экстремистскими организациями в Крыму будет долгой, для искоренения чуждой идеологии необходимо изменение социально-экономической обстановки, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

В понедельник крымское управление ФСБ России сообщило, что на полуострове пресечена деятельность ячейки организации "Таблиги Джамаат"*. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", которая предполагает длительные сроки заключения. Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов уточнил РИА Новости, что ячейки действовали на территории Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов Крыма. По его словам, есть несколько задержанных; правоохранители продолжают вести оперативно-следственные мероприятия.

"Формальное запрещение (экстремистской организации) не является запрещением фактическим, потому что они (экстремисты), условно говоря, не лишили себя идеологии, каких-то принципов жизненных. Остальное — это уже работа правоохранительных органов и длительный период адаптации людей, которые стоят на этих позициях. В данной ситуации мы должны иметь в виду, что этот процесс будет носить очень долгий, затяжной характер, и не факт, что мы вообще когда-нибудь выйдем из этой темы", — заявил РИА Новости в понедельник Михайлов.

По его словам, всегда есть люди, склонные к сопротивлению любой власти, "определенные эпатажные персонажи, пропагандирующие чуждые идеи". Для реальной победы над экстремистской организацией "нужно, прежде всего, изменить мозги людей, которые входят в состав этой организации", отметил эксперт.

"Ползучая контрреволюция, как у нас в свое время говорили, она является средой для пополнения новыми членами данной организации. Только изменение социально-экономической обстановки в Крыму может каким-то образом повлиять на снижение активности этой организации", — подчеркнул Михайлов.

"По ним (запрещенным организациям экстремистской направленности) надо работать, и то, что сейчас делается — делается совершенно правильно", — заключил генерал.

Деятельность "Таблиги Джамаат"* в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".

Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.