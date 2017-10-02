Рошаль: закон о возрастном цензе для главврачей ударит по здравоохранению

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Директор института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что закон о возрастном цензе для главных врачей и их заместителей может стать ударом по элите российского здравоохранения.

Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет.

"Возрастной закон не совсем до конца продуман. Он в какой-то степени является ударом по элите российского здравоохранения", — сказал Рошаль на открытии конгресса трансплантологов.

Он отметил, что нужно дать директорам медицинских учреждений и институтов возможность представлять кандидатуры на замещение должностей.

"Затем, после начала работы, посмотреть – как справляется новый (руководитель), и дать возможность, если в течение года-двух увидят, что нет, не туда пошел, то ставить вопрос, чтобы менять руководителя", — добавил Рошаль.

Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.