В Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за снегопада

ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Электроснабжение потребителей Алданского района Якутии, нарушенное с пятницы из-за сильного снегопада, полностью восстановлено в понедельник, сообщает ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек в Алданском районе Якутии остались без света из-за мощного снегопада. Из-за обильных осадков снег налип на провода, что привело к коротким замыканиям. Местные власти отмечали, что "это аномальный снегопад" и "такого никогда у нас еще не наблюдалось".

"Бригадами Южно-Якутских электрических сетей завершены восстановительные работы на линиях электропередач Л-103, Л-104, Л-111 110кВ. Линии подключены на основную подстанцию. Все потребители Алданского района получают электроэнергию в полном объеме по штатной схеме. Котельные района работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день бригады энергетиков по заявкам оказывают помощь в налаживании системы отопления социально-значимых объектов и жилого фонда. За сутки выполнены 10 заявок, всего приняты более 100 заявок. Оперативными группами Алданского поисково-спасательного гарнизона проводится обследование жилого фонда, оказывается адресная помощь населению. Размороженных объектов нет, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.