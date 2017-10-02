"Ласточкой" Москва — Крюково воспользовались почти 18 миллионов человек

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Поезда "Ласточка", курсирующие по маршруту Москва — Крюково (Зеленоград), за два года работы перевезли около 18 миллионов пассажиров, сообщает сайт mos.ru. Каждую неделю экспрессами пользуются около 140 тысяч горожан. Скоростные поезда нового поколения позволяют добраться из центра столицы до Зеленограда за 25-35 минут. Первые "Ласточки" стали ходить по этому маршруту 1 октября 2015 года.

"В первый год работы с момента запуска поездов "Ласточка" на участке Москва — Крюково (с октября 2015 года по октябрь 2016 года) ими воспользовались 7,8 миллиона человек, а во второй год работы "Ласточек" (с октября 2016 года по октябрь 2017 года) — уже 10 миллионов. Пассажиропоток в среднем вырос на 25 процентов. Все это стало возможным благодаря доступным тарифам и широкому абонементному меню", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, растет и количество поездок, которые совершают горожане по этому маршруту на "Ласточках". Так, в сентябре этого года горожане за неделю совершили 141 тысячу поездок, тогда как в августе этого года — 132 тысячи. При этом в 2016 году еженедельное число поездок в среднем составляло 110 тысяч, а в 2015 году — около 70 тысяч.

Экспрессы "Ласточка" на участке Москва — Крюково (Зеленоград) идут от Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках, Сходне и Крюкове. Поезда, следующие до Твери, также останавливаются в Клину и Солнечногорске. Время поездки от Ленинградского вокзала до Крюкова на "Ласточке" составляет не более 35 минут, что почти в два раза меньше, чем в традиционных электричках (57 минут). Средний интервал движения поездов составляет около семи минут в час пик. С октября 2016 года в утренний час пик на участок выходит дополнительная пара поездов "Ласточка". По рабочим дням здесь курсируют 33 пары экспрессов. Перевозку по этому направлению осуществляет Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.