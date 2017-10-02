Керченская паромная переправа работает без очередей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Движение паромов на керченской переправе осуществляется регулярно, очередей машин в Крыму и на Кубани нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора переправы "Морская дирекция".

Работа переправы в Керчи была прервана 25 сентября в связи с сильным ветром и штормом. За четыре дня простоя по обе стороны переправы в ожидании ее работы скопилось более трех тысяч автомобилей и автобусов. Работа переправы возобновилась 29 сентября.

"По состоянию на утро понедельника очередей на переправе (в портах Крым и Кавказ) нет, паромы курсируют регулярно", — сообщили в "Морской дирекции"

Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, отметили в дирекции.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) вместе с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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