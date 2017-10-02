В пяти населенных пунктах на Сахалине восстановили электричество

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт – РИА Новости. Электроснабжение пяти населенных пунктов на Сахалине, нарушенное в результате прохождения циклона, восстановили энергетики в понедельник, сообщает пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Сахалинэнерго" в течение сегодняшнего дня (понедельника) восстановило электроснабжение пяти населенных пунктов на Сахалине, пострадавших в результате циклона в ночь с 1 на 2 октября", — говорится в сообщении.

Сейчас ведется ремонт на линии электропередачи напряжением 35 кВ, снабжающей электроэнергией села Бошняково и Лесогорское Углегорского района (центр Сахалина).

В энергокомпании отмечают, что ЛЭП проходит в труднодоступной местности, в горах. Ночью электрики искали поврежденный участок, а с утра приступили к ремонтным работам.

"К настоящему времени завершается установка опоры, после этого предстоит натянуть провода. Возобновить подачу электроэнергии населенным пунктам планируется к 19.00 (11.00 мск)", — сообщили в компании.

Еще 13 оперативно-выездных бригад компании (49 человек) и 16 единиц техники продолжают работы на отдельных участках ЛЭП среднего и низкого класса напряжения в Южно-Сахалинске, Холмске и селе Ключи (Южно-Сахалинск).

При прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождём, произошло 25 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, 1 — 35 кВ, 2 — 110 кВ, 4 — 220 кВ.