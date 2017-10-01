Минтранс представит предложения по изменению воздушного законодательства

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство транспорта РФ в среду представит в Госдуме предложения по внесению изменений в воздушное законодательство и закон о туристской деятельности, сообщил в воскресенье глава ведомства Максим Соколов на вечернем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".

"Мы готовим комплексное предложение по внесению изменений в воздушное законодательство, законодательство о туристской деятельности. Эти предложения мы сформируем в начале следующей недели и они будут представлены на площадке ГД в среду, комитету по законодательству и строительству", — сказал он.