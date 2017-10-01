ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Восстановительные работы после аварии на Якутской ГРЭС ведутся в штатном режиме, режим ЧС вводиться не будет, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников.
"Ведется системная работа, отдельная помощь республике не требуется", — сказал Колодезников, слова которого приводятся на сайте правительства.
По его словам, все хозяйства и мобильные бригады в ресурсоснабжающих предприятиях переведены на усиленный режим работы. Руководителям всех социально значимых учреждений поручено быть на объектах, чтобы контролировать ситуацию.
Колодезников отметил, что во время отсутствия электроснабжения все котельные были подключены к резервным источникам питания. Работа светофоров Якутске восстанавливается, полиция работает в усиленном режиме. Ночью в частном секторе будут работать газовые службы. Во всех объектах здравоохранения имеются резервные источники питания.