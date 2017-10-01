Режим ЧС в Якутии вводить не будут, сообщило правительство республики

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Восстановительные работы после аварии на Якутской ГРЭС ведутся в штатном режиме, режим ЧС вводиться не будет, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников.

Из-за аварии на Якутской ГРЭС в воскресенье без света и тепла остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. В результате ЧП пострадал один человек. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. Энергоснабжение в Якутии уже полностью восстановлено.

"Ведется системная работа, отдельная помощь республике не требуется", — сказал Колодезников, слова которого приводятся на сайте правительства.

По его словам, все хозяйства и мобильные бригады в ресурсоснабжающих предприятиях переведены на усиленный режим работы. Руководителям всех социально значимых учреждений поручено быть на объектах, чтобы контролировать ситуацию.

Колодезников отметил, что во время отсутствия электроснабжения все котельные были подключены к резервным источникам питания. Работа светофоров Якутске восстанавливается, полиция работает в усиленном режиме. Ночью в частном секторе будут работать газовые службы. Во всех объектах здравоохранения имеются резервные источники питания.