Аппарат омбудсмена Москальковой проводит правовой марафон для пенсионеров

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте по правам человека Татьяны Москальковой проводит третий правовой марафон для пенсионеров, сообщается на сайте омбудсмена.
Она отметила, что аппарат уполномоченного старается делать все возможное для создания доступной среды для граждан всех возрастов и в этом году в третий раз проводит "Правовой марафон для пенсионеров".
"В рамках данного просветительского проекта проходят бесплатные юридические консультации, семинары и лекции. Подавляющее большинство пожилых людей, в силу недостатка знаний российского законодательства, часто становятся жертвами мошенников", — заявила Москалькова, добавив, что марафон поддерживается уполномоченными во всех 85 субъектах РФ.