Аппарат омбудсмена Москальковой проводит правовой марафон для пенсионеров

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте по правам человека Татьяны Москальковой проводит третий правовой марафон для пенсионеров, сообщается на сайте омбудсмена.

"Треть населения России — это люди старше 50 лет, которые, пожалуй, составляют самую беззащитную и социально уязвимую часть любого общества", — заявила Москалькова, слова которой приводятся на сайте.

Она отметила, что аппарат уполномоченного старается делать все возможное для создания доступной среды для граждан всех возрастов и в этом году в третий раз проводит "Правовой марафон для пенсионеров".

"В рамках данного просветительского проекта проходят бесплатные юридические консультации, семинары и лекции. Подавляющее большинство пожилых людей, в силу недостатка знаний российского законодательства, часто становятся жертвами мошенников", — заявила Москалькова, добавив, что марафон поддерживается уполномоченными во всех 85 субъектах РФ.