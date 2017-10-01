Вокруг московского парка "Зарядья" облагородили улицы

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Рядом с парком "Зарядье" все преобразилось — по-новому выглядят все расположенные поблизости улицы, сообщает mos.ru.

Вокруг парка по программе "Моя улица" создали пешеходную зону. На Москворецкой набережной, над которой парит мост "Зарядья", замостили плиткой тротуары и в скором времени установят скамейки. Здесь разбили клумбы, сделали речной причал, открыли кафе. С набережной в парк ведет подземный переход, в котором скрывается археологический музей.

На пересечении Москворецкой улицы и Варварки, у входа в парк, появилась площадь. Ее замостили шестигранной гранитной плиткой, напоминающей пчелиные соты. Здесь также установят скамейки, которые по вечерам будут подсвечиваться.

В единый прогулочный маршрут вокруг парка "Зарядье" встроилось и Патриаршее подворье. По программе здесь отреставрировали храмы XVI-XIX веков и музей "Старый Английский Двор". Здесь установили исторические фонари, обновили мощение и газоны.

Богоявленский и Рыбный переулки сделали пешеходными. Вдоль Старой площади растянулась тенистая прогулочная аллея длиной почти километр. На проезжей части Китайгородского проезда уложили новый асфальт, а тротуары замостили плиткой. В проезде появились круглые клумбы с яркими цветами. Осенью здесь высадят деревья, установят лавочки и новые фонари.

В этом году в программу включили 117 улиц, площадей, набережных общей протяженностью больше 64 километров. Основной ремонт закончился почти на 100 объектах.