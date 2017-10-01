Вывоз остающихся в Турции пассажиров "ВИМ-Авиа" завершат 2 октября

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вывоз российских туристов, остающихся в Турции из-за ситуации с "ВИМ-Авиа", планируется завершить 2 октября, сообщает Минтранс РФ в воскресенье.

"Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября", — говорится в сообщении.

В частности, для вывоза туристов из Турции на воскресенье запланировано выполнение более 20 рейсов воздушными судами других российских и иностранных перевозчиков, таких как "Ямал", Red Wings, турецкая AtlasGlobal и др. Сама авиакомпания "ВИМ-Авиа" планирует в воскресенье выполнить 19 рейсов, 8 из которых – международные рейсы из Антальи в Челябинск, Нижневартовск и Самару.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.