В Крыму рассказали о ситуации на Керченской паромной переправе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Движение паромов на керченской переправе осуществляется регулярно, больших очередей для легковых автомобилей и автобусов нет, время ожидания парома составляет от 30 минут до двух часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора переправы "Морская дирекция".

Переправа в Керчи прекратила работу в связи с сильным ветром и штормом с вечера понедельника и смогла начать движение паромов только в пятницу. За это время по обе стороны переправы в ожидании ее работы скопилось более трех тысяч автомобилей и автобусов.

"На восемь утра воскресенья в порту "Кавказ" находилось три легковых автомобиля и ни одного автобуса. На накопительной площадке находилось около 400 тяжелых грузовых автомобилей (фур). В порту "Крым" находилось 300 легковых автомобилей, автобусов нет, 30 грузовиков на погрузку и в очереди на накопительной площадке было 540 фур", — сообщили в "Морской дирекции".

Сейчас на линии работают девять паромов, из которых шесть – крупные. Движение паромов осуществляется регулярно, прогноз погоды благоприятный, отметили в дирекции.

"Время ожидания парома для легковых авто и автобусов со стороны Кубани – до 30 минут, со стороны Крыма – до двух часов", — отметили в дирекции.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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