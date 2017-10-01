Эксперт рассказал, к чему приведет блокировка "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов, вступающий в силу с 1 октября, окажет позитивный эффект на все отрасли, связанные с дистрибуцией контента, и приведет к росту доходов легальных сервисов, уверен глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

Президент РФ 1 июля подписал закон о блокировке копий ("зеркал") пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.

По словам главы ассоциации "Интернет-видео", закон позволяет быстро распространять решение Мосгорсуда в отношении пиратского сайта на все его копии.

Бырдин напомнил, что сейчас под "вечной блокировкой" находятся около 300 пиратских сайтов, а количество известных "зеркал" этих сайтов — около 2,5 тысячи.

"Если все пойдет, как запланировано, и Минкомсвязи сможет оперативно проводить процедуру обработки заявлений правообладателей по признанию "зеркал" — "зеркалами", то весь этот массив пиратских сайтов будет оперативно заблокирован и удален из поисковой выдачи. На мой взгляд, это может наконец-то перевести количество в качество, и легальные сервисы почувствуют эффект от радикального снижения доступности пиратского контента", — сказал он.

Это приведет к росту доходов легальных сервисов, рассчитывает эксперт.

"Без особого влияния борьбы с пиратством рынок легального видео в 2016 году вырос на 32% (по данным J'son&Рartners). При условии резкого снижении доступности нелегального контента доходы онлайн-кинотеатров в 2017 году смогут вырасти процентов на 60-70 даже за счет четвертого квартала. А вообще, потенциал роста рынка — двух-трехкратный", — сказал Бырдин.

Он уверен, что позитивный эффект от введения закона почувствуют на себе все отрасли, связанные с дистрибуцией контент.

"Борьба с пиратством посредством применения закона "о зеркалах" не просто защищает какой-то один конкретный фильм, а в принципе уничтожает всю пиратскую инфраструктуру. Поэтому позитивный эффект от применения этого закона могут ощутить на себе все отрасли, связанные с дистрибуцией контента — будь то кинотеатральный бизнес, кинотеатральный показ, телевидение, в том числе платное, спутниковое телевидение, и, конечно, легальные видеосервисы, онлайн-кинотеатры", — заключил Бырдин.