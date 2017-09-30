Кудрин отметил, что текущий уровень жизни в России не выше 2010 года

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Уровень жизни в РФ по-прежнему не выше 2010 года, нужны системные реформы, считает глава совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"У нас последние три года падение жизненного уровня, реальных доходов населения. Мне кажется, сегодня все начинают понимать, что вот дальше, следующие шесть лет так не может происходить… Если взять последние семь лет, то у нас уровень жизни остался на уровне примерно семи лет назад", — сказал Кудрин, выступая на ярмарке финансовых и биржевых услуг, организованной Мосбиржей.