Две обновленные станции московского метро откроются в начале октября

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Реконструкцию платформ станций "Фили" и "Студенческая" Филевской линии метро завершили раньше срока. Для пассажиров их откроют уже 1 октября, сообщает mos.ru.

Платформы выстроены заново из современных износостойких материалов, срок эксплуатации которых составит 50 лет. Они облицованы гранитом с тактильной плиткой для слабовидящих. На путевых стенах установлены стеклянные витражи, а сверху сделаны навесы со светодиодным освещением. Также на станциях размещено новое навигационное оборудование в виде лайтбоксов.

Проект ремонта Филевской линии московского метро — один из крупнейших на сегодняшний день, рассказал первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов. По его словам, в порядок приводят участок линии от "Студенческой" до "Кунцевской", где подобные работы не проводились в течение 60 лет.

Полностью реконструкцию Филевской линии завершат к середине 2018 года.