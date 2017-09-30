Изменена схема движения на двух столичных улицах

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Новая схема движения введена на двух улицах в Хамовниках — Россолимо и Трубецкой, сообщает mos.ru.

Автомобилисты смогут проехать в обе стороны на участке Трубецкой улицы от дублера Комсомольского проспекта до улицы Ефремова и по улице Россолимо на участке между улицами Льва Толстого и Тимура Фрунзе.

Двусторонними участки улиц сделали, чтобы уменьшить перепробег автомобилей. Решение было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО после обращения муниципальных депутатов.