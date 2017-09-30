Нацпарк "Куршская коса продолжает бороться с последствиями пожара 2014 года

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Куршская коса" в Калининградской области продолжают ликвидировать последствия крупнейшего за последние годы пожара, который произошел в 2014 году, рассказал в интервью РИА Новости директор нацпарка Анатолий Калина.

"В том же году мы посадили около 10 гектаров сосны обыкновенной, кроме того, там происходит самосев березы, территория на данный момент природно закреплена, и сегодня нет угрозы, что поселок Морское засыплет песком. Но каждую осень работа продолжается, мы подсаживаем, и теперь остается только дождаться, когда все это вырастет. Чтобы полностью восстановить лес, нужно не меньше 20 лет", — сказал директор.

Он отметил, что во время пожара выгорело около 13 гектаров ценного леса. Ущерб, нанесенный природе, оценивался исходя из целого списка критериев – это и урон почве, и количество сгоревших деревьев, и их состояние. Сумма ущерба превысила 280 млн рублей.

Крупнейший за последний десяток лет пожар на территории нацпарка "Куршская коса" недалеко от границы с Литвой произошел 23 июля 2014 года. В тушении было задействовано около 20 единиц техники, в том числе вертолет МЧС, а также более 160 человек. Предполагаемый виновник пожара, житель Калининграда, который проводил сварочные работы во дворе дома в поселке Морское, был объявлен в розыск и задержан спустя почти год.

Полицейские возбудили уголовное дело статье "умышленное уничтожение лесных насаждений в особо крупном размере". По предварительным данным, из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ загорелась трава, при жаркой и ветреной погоде огонь распространился мгновенно.

"Куршская коса" — самый маленький национальный парк в стране и самая длинная песчаная пересыпь — почти 100 километров. Это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.