Первую очередь нового аэропорта "Симферополь" сдадут в апреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство первой очереди нового аэропорта "Симферополь" ведется согласно графику, принятому совместно с инвесторами, и будет завершено к апрелю следующего года, сообщил вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин.

"Динамика ведения работ очевидна. Приятно смотреть, как подрядчик выполняет и ускоряет набранные темпы. Мы рады нашим успехам", — приводит слова Нахлупина пресс-служба правительства.

По его словам, к апрелю 2018 года должны быть выполнены объекты ФЦП на территории нового терминала аэропорта: подведены все коммуникации по воде и электроэнергии, по "Крымтелекому", соответственно, и инвестор тоже должен выполнить свои обязательства по строительству непосредственно аэропортового комплекса.

Строительство нового аэровокзала в Симферополе — самый крупный инвестиционный проект в Крыму, он оценивается в 32 миллиарда рублей. Планируется, что модернизация аэропорта Симферополя и введение в строй терминала завершится к летнему туристическому сезону 2018 года.

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