Религиозные объекты внесли в правила пожарной безопасности

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство РФ постановило внести объекты религиозного назначения в правила противопожарного режима в России. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Отмечается, что ранее специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

"Постановление от 28 сентября 2017 года №1174. Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены разделом "Объекты религиозного назначения"", — говорится в документе.

Данное соглашение направлено на обеспечение пожарной безопасности на объектах религиозного назначения различных конфессий, Также отмечается, что "учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений".

Подчеркивается, что документ согласован с Межрелигиозным советом РФ.