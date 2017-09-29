Полицейские и кинологи будут следить за безопасностью на "Матильде" в Сочи

СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Для усиления мер безопасности во время специального показа фильма Алексея Учителя "Матильда" в Сочи были привлечены правоохранители и кинологи, а также организована дополнительная проверка посетителей при входе в зрительный зал, рассказали РИА Новости в пресс-службе кинокомплекса "Люксор IMAX".

Ранее организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". В настоящий момент Лидер организации Александр Калинин и три его сподвижника арестованы по уголовным делам: лидеру вменяют статью "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения", а рядовым членам, в том числе брату Калинина, — поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

"Для усиления мер безопасности мы привлекли сотрудников правоохранительных органов, кинологов с собаками, выставили дополнительную охрану кинотеатра. На входе в зал кинотеатра также будет усилена проверка зрителей: посетителей с жидкостями, с бутылками пускать не будем, с плакатами тоже", — сообщили представители кинокомплекса.

Специальный показ фильма состоится в Сочи в пятницу, 29 сентября. За час до показа, уточнили представители кинокомплекса, было выкуплено 380 билетов в три зала общим количеством на 494 места. При необходимости будут открыты продажи билетов в четвертый зал. Всего к специальному показу фильма было подготовлено пять залов на 843 места.

Выходящая в прокат "Матильда" — современная картина, рассказывающая о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и российские актеры Данила Козловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Григорий Добрыгин и другие.

В широкий прокат фильм выходит 26 октября. В августе Минкультуры выдало картине прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия при том, что это "обычный художественный фильм".