Московский метрополитен проводит внутреннюю проверку после сбоя

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Метрополитен Москвы проводит внутреннюю проверку после сбоя на "серой" ветке в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в пятницу.

Вечером 28 сентября метрополитен сообщил в Twitter, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке увеличены по техническим причинам. Для пассажиров были закрыты станции "Серпуховская" и "Нагорная".

"В настоящее время в московском метрополитене проводится внутренняя проверка для установления причин произошедшего", — рассказали в пресс-службе.

Ранее в столичной подземке сообщили, что сбой в движении поездов вызвал скачок напряжения, сработала автоматическая система защиты, благодаря которой удалось оперативно устранить неполадки.