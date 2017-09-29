В Иркутске нашли хозяина сумки с миллионом рублей, подброшенной в фонд

ИРКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Сумку с миллионом рублей в иркутский благотворительный фонд "Оберег" принес его президент Александр Соболев, решив тем самым привлечь внимание к реальным проблемам общества.

Сообщение о необычном благотворителе появилось на странице фонда "Оберег" в соцсетях 26 сентября. В нем говорилось, что в пункт приема-раздачи вещей принесли сумку, в которой лежали денежные купюры – более одного миллиона рублей. В пятницу на странице фонда "Оберег" в Facebook появилось новое сообщение. В нем президент фонда признался, что акция с миллионом в сумке была инициирована им самим.

"Я, Соболев Александр, президент благотворительного фонда "Оберег" искренне и со всей ответственностью приношу извинения за подброшенный мною миллион. В свое оправдание хочу заявить, что злого умысла не имел, делал это осознанно с целью обратить внимание на неприятную особенность нашего общества… Проблема любви к "яркой, смазливой новости, к хайпу", к сожалению, имеет место быть в нашем обществе. И мне это не нравится", — написал президент фонда на своей странице в Facebook.

Социальный эксперимент показал, что "подброшенным миллионом" заинтересовались 20 журналистов, которые позвонили сотрудникам фонда, семеро граждан "случайно потерявших деньги", а также следователи.

"Почему вам так интересно, что кто-то подбросил миллион, а когда эта же сумма каждый месяц без пафоса тратится на абсолютно реальные, осязаемые дела, помогает конкретным живым людям 12 лет без перерыва на обед — это обыденно для новостей… Моя искренняя мечта сделать мир чуточку лучше. Надеюсь, не только меня эта история заставит задуматься о целях и средствах", — отметил Соболев.

Фонд "Оберег" работает в Иркутске более 12 лет. Главными направлениями работы является помощь матерям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации и людям без определенного места жительства. Сейчас в двух зданиях фонда проживают порядка 150 человек.