ОНФ начал прием жалоб по фактам ухудшения экологии в Балашихе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" начали прием жалоб от жителей городского округа Балашиха по ухудшению экологической ситуации в связи с участившимися вредными выбросами в атмосферу, сообщила пресс-служба ОНФ.

"К нам уже не раз поступали сообщения о неприятном запахе на территории городского округа Балашиха, и мы держим эту ситуацию на особом контроле. В частности, мы направили соответствующие обращения в надзорные органы. К сожалению, источник неприятного запаха до сих пор не установлен. Хотя, по своему характеру это, скорее всего, залповые выбросы, которые производит пока неизвестное нам предприятие", — цитирует пресс-служба движения координатора проекта ОНФ Дмитрия Миронова.

В связи с этим, уточнили в организации, ОНФ начал вести свой прием жалоб от жителей Балашихи. "Мы просим граждан звонить нам по телефону 8 (495) 981-56-99 и писать на почту eco@onf.ru обо всей имеющейся информации о реальном нарушителе, который виновен во вредных выбросах, отравляющий весь городской округ", — резюмировал Миронов.

Ранее обеспокоенность относительно жалоб жителей нескольких районов Москвы и близлежащих городов на ухудшение экологии из-за возможного сжигания мусора уже высказал президентский Совет по правам человека (СПЧ).

Проблему утилизации мусора подняли жители подмосковной Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный близ их домов. Президент потребовал ликвидировать свалку, и подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня. В начале сентября Министерство экологии Подмосковья начало проверку чистоты воздуха в трех городских округах региона рядом с предприятиями, работа которых может привести к загрязнению — Балашихе, Люберцах и Реутове. По данным подмосковных властей, ближайшая к ним станция контроля загрязнения "Кожухово" периодически фиксирует превышение ПДК сероводорода. Специалисты считают, что это происходит, когда из-за погоды ослабляется рассеивание загрязнителей в воздухе.