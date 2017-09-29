На Новом Арбате организовали раздельный сбор мусора и прием макулатуры

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пункты приема раздельного мусора и макулатуры организовали на Новом Арбате в рамках фестиваля "Золотая осень"; за первую неделю по такому принципу удалось собрать 120 литров мусора, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Такая акция приурочена к мероприятиям по случаю Года экологии в России.

"Площадки фестиваля на Новом Арбате посвящены охране окружающей среды. Здесь организовали пункты раздельного приема мусора и сбора макулатуры, проходят мастер-классы и лекции на тему экологичного образа жизни", — рассказали в оргкомитете.

Таким образом организаторы пытаются привлечь как можно больше москвичей собирать мусор раздельно для последующей переработки.

Для этого в пунктах приема принимаются книги, газеты, журналы и картон, кроме упаковок от сигарет, салфеток и билетов в метро. Из пластика можно приносить бутылки. Кроме этого, можно сдать макулатуру. В подарок участникам вручают памятные значки.