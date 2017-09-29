В Оренбурге комплексный ремонт дорог выполнили на 91%

ОРЕНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Работы по комплексному ремонту почти 33 километров автодорог Оренбурга выполнены на 91%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"В списке завершенных объектов — проезжая часть шестикилометрового участка автодороги Оренбург-Орск-Шильда до границы с Челябинской областью. Кроме того, продолжаются работы по приведению в нормативное состояние покрытия участка автодороги Оренбург-Беляевка протяженностью около 40 километров. В завершающей стадии ремонта находятся автодороги "Обход города Оренбурга" протяженностью около шести километров и "Подъезд к Оренбургу" от автодороги Казань-Оренбург длиной почти 4 километра. В полном объёме работы будут завершены в конце октября", — привели в пресс-службе слова министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александра Полухина.

В этом году на ремонт дорог Оренбургской области выделен 1,25 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов, сказал собеседник агентства.

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