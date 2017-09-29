В Оренбуржье 13 тысяч жителей переселили из ветхого и аварийного жилья

ОРЕНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. За четыре года в Оренбургской области 13 тысяч жителей получили новые квартиры в рамках программы расселения ветхого и авариного жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, программу реализовывали на территории 43 муниципалитетов области.

"В программу вошло 793 дома. Семьи из расселяемых жилых помещений получили возможность переехать в новые квартиры, площадью не меньше занимаемой. К домам подведены необходимые коммуникации, жилые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией и терморегуляторами системы отопления. Во всех жилых помещениях был сделан ремонт "под ключ". Этому уделялось особое внимание", — привели в пресс-службе слова министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Александра Полухина.

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