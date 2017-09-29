В Петербурге хотят ограничить продажу энергетических напитков подросткам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Комитет по законодательству парламента Петербурга в пятницу одобрил законопроект, позволяющий ограничить продажу подросткам безалкогольных энергетических напитков, сообщает пресс-служба комитета.
По словам председателя парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока, эти ограничения обусловлены тем, что дети и подростки не всегда могут отдавать себе полный отчет о вреде употребления энергетиков, тогда как, по данным различных исследований, тонизирующие напитки в больших количествах могут вызвать гипертонию и нарушают работу нервной системы.