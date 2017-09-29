В Петербурге хотят ограничить продажу энергетических напитков подросткам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Комитет по законодательству парламента Петербурга в пятницу одобрил законопроект, позволяющий ограничить продажу подросткам безалкогольных энергетических напитков, сообщает пресс-служба комитета.

"Согласно проекту, розничная продажа безалкогольных энергетиков будет запрещена в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Несоблюдение ограничений будет караться штрафом. Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По словам председателя парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока, эти ограничения обусловлены тем, что дети и подростки не всегда могут отдавать себе полный отчет о вреде употребления энергетиков, тогда как, по данным различных исследований, тонизирующие напитки в больших количествах могут вызвать гипертонию и нарушают работу нервной системы.