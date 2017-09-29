Швыдкой: скандал вокруг "Матильды" определяет уровень культуры в обществе

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Скандал вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя служит "лакмусовой бумажкой" для определения уровня культуры российского общества, заявил специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.
"То, что происходит вокруг "Матильды", — это лакмусовая бумажка состояния культуры в обществе и недопонимания фундаментального её роли", — сказал Швыдкой журналистам.
По его словам, в том, что происходит вокруг "Матильды", "очень много дикости". Швыдкой отметил, что это происходит от неразвитости общественных вкусов и недостатка образования.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.