Швыдкой: скандал вокруг "Матильды" определяет уровень культуры в обществе

Афиша фильма А. Учителя Матильда в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. 28 сентября 2017

Афиша фильма А. Учителя Матильда в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. 28 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Скандал вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя служит "лакмусовой бумажкой" для определения уровня культуры российского общества, заявил специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

"То, что происходит вокруг "Матильды", — это лакмусовая бумажка состояния культуры в обществе и недопонимания фундаментального её роли", — сказал Швыдкой журналистам.

По его словам, в том, что происходит вокруг "Матильды", "очень много дикости". Швыдкой отметил, что это происходит от неразвитости общественных вкусов и недостатка образования.

"То, что власти могут изменить ситуацию вокруг фильма "Матильда" или вокруг памятника Калашникову, я думаю, это большая иллюзия. Вообще в обществе действительно существуют разные группы людей, у которых разные представления о культуре. Если вы помните, вчера один из депутатов, господин Милонов вообще сказал, что нужно прекратить финансирование искусства до тех пор, пока мы не определим, что нравится государству. Но государство, это же абстракция. Государство не существует для того, чтобы определять что плохо и хорошо в искусстве", — заметил Швыдкой.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.