В Оренбуржье построят 20 фельдшерско-акушерских пунктов до 2020 года

ОРЕНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. В Оренбургской области за три года планируется построить двадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В настоящее время ведется строительство шести объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Мы должны привести в соответствие с санитарными нормами все фельдшерско-акушерские пункты по области. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения осуществляется как за счет средств медицинских учреждений, так и в рамках программ социального партнерства. Наша задача — максимально сохранить медицинские учреждения в сельской местности", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности заместителя министра здравоохранения региона Александр Криволапов.

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