Тюменские нефтегазовики победили во всероссийском конкурсе

ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. Представители тюменских предприятий и вузов стали победителями IV Всероссийского конкурса "Топ 100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Всего в конкурсе приняли участие 122 специалиста и студента.

"В направлении "Моделирование (CAD)" в номинации "Специалист" все три главных места завоевали представители Тюмени, среди студентов тюменцу досталось третье место. В направлении "Обработка (CAM)" тоже первенствовал студент из Тюмени. Отдельными дипломами "За волю к победе" члены жюри отметили двух тюменцев", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что конкурс "Топ 100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли" — самое масштабное соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и разработки управляющих программ для станков с ЧПУ. За четыре года в нем приняли участие более полутора тысяч представителей городов России, в том числе студенты и аспиранты 23 ведущих вузов.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, подготовка и профессионализм кадров напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона.

"Даже при наличии денег, ресурсов и инфраструктуры проект может не получиться, если его не обеспечить нужными специалистами. В Тюменской области действует целая программа, в рамках которой предприятия, особенно в новых отраслях экономики, активно участвуют в процессах подготовки рабочих и инженерных кадров. Это позволяет повышать уровень компетенций будущих выпускников, гарантировать их трудоустройство",- сказал глава региона.

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