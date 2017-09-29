В Красноярске заявили, что акция дольщиков продлится до принятия закона

КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. Протестующие красноярские дольщики намерены остаться в палатках перед администрацией региона до принятия законопроекта о защите дольщиков и достройке проблемных домов, который местное законодательное собрание планирует рассмотреть в первом чтении 19 октября, сообщила РИА Новости в пятницу представитель инициативной группы дольщиков Евгения Хрипля.

Ранее сообщалось, что 20 сентября группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание краевого правительства. После количество палаток выросло до девяти. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств. Позднее еще одна группа дольщиков из шести человек объявила голодовку, расположившись в недостроенном доме в Красноярске. Хрипля сообщила, что голодовка также будет продолжена.

"Мы намерены остаться в палатках до того момента, пока законопроект, который вчера рассматривался в заксобрании, не будет принят в первом чтении", — сказала собеседница агентства.

По информации инициативной группы, объективные данные о ситуации в регионе не доносятся до Москвы. Дольщики дежурят в палатках посменно. В инициативной группе заявили, что в Красноярске и пригородах насчитываются около 3 тысяч обманутых дольщиков, а вместе с членами семей эта цифра превышает 10 тысяч человек.

В четверг в ЗС региона депутаты, представители правительства и дольщики обсудили законопроект о мерах господдержки дольщиков, путем предоставления субсидии застройщикам. Стороны сошлись на том, что документ нужно доработать – планируется, что проект будет принят в первом чтении 19 октября на сессии заксобрания.