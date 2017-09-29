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Общество

Фестиваль "Круг света" в Москве посетили более 3,5 миллиона человек

12:2229.09.2017
(обновлено: 12:23 29.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетительница фотографирует на мобильный телефон на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в МосквеПосетительница фотографирует на мобильный телефон на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Фестиваль "Круг света", который проходил в российской столице сразу на нескольких площадках с 23 по 27 сентября, посетили более 3,5 миллиона человек, сообщили в оргкомитете фестиваля в пятницу.

Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Круг света" в Москве: проекции, музыка и пиротехника
"Представления фестиваля в Останкино, на Театральной площади, в парке "Царицыно" и Строгинской пойме посетили более 3,5 миллиона москвичей и гостей столицы из регионов России и зарубежья", — говорится в сообщении.

На время фестиваля впервые на Останкинском пруду оборудовали ледовый каток, где выступили 26 фигуристов, в их числе звезды российского спорта Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юка Кавагути. В день открытия фестиваля в парке устроили пиротехническое шоу, и впервые салюты и фейерверки запускались не только с земли, но и с самой Останкинской башни.

Театральная площадь ежедневно собирала 20 тысяч зрителей. Здесь световые новеллы проектировались сразу на Большой и на Малый театры.

Центральным объектом фестиваля в Царицыно стал Большой дворец, на фасаде которого был показан аудиовизуальный спектакль "Дворец чувств", а на Царицынском пруду гости могли наблюдать светомузыкальное шоу: 44 фонтана, подсвеченные 26 световыми приборами, исполняли "танцевальный спектакль" под музыку Глинки, Чайковского и Прокофьева.

Закрытие "Круга света" состоялось 27 сентября в Строгинской пойме. Для зрителей устроили шоу японской пиротехники — в течение 35 минут с четырех барж на воде выпустили 6 тысяч зарядов, украсивших вечернее московское небо россыпью огней. Только на это шоу пришли свыше 650 тысяч человек.

Грандиозный фейерверк: церемония закрытия фестиваля "Круг света"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Фестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Световые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Инсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФиналом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.Посетительница фотографирует на мобильный телефон на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Финалом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.Церемония закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".
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