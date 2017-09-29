Фестиваль "Круг света" в Москве посетили более 3,5 миллиона человек

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Фестиваль "Круг света", который проходил в российской столице сразу на нескольких площадках с 23 по 27 сентября, посетили более 3,5 миллиона человек, сообщили в оргкомитете фестиваля в пятницу.
На время фестиваля впервые на Останкинском пруду оборудовали ледовый каток, где выступили 26 фигуристов, в их числе звезды российского спорта Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юка Кавагути. В день открытия фестиваля в парке устроили пиротехническое шоу, и впервые салюты и фейерверки запускались не только с земли, но и с самой Останкинской башни.
Театральная площадь ежедневно собирала 20 тысяч зрителей. Здесь световые новеллы проектировались сразу на Большой и на Малый театры.
Центральным объектом фестиваля в Царицыно стал Большой дворец, на фасаде которого был показан аудиовизуальный спектакль "Дворец чувств", а на Царицынском пруду гости могли наблюдать светомузыкальное шоу: 44 фонтана, подсвеченные 26 световыми приборами, исполняли "танцевальный спектакль" под музыку Глинки, Чайковского и Прокофьева.
Закрытие "Круга света" состоялось 27 сентября в Строгинской пойме. Для зрителей устроили шоу японской пиротехники — в течение 35 минут с четырех барж на воде выпустили 6 тысяч зарядов, украсивших вечернее московское небо россыпью огней. Только на это шоу пришли свыше 650 тысяч человек.