В Тюменской области сельские ветеринары получат жилищные субсидии

ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. Власти Тюменской области предоставят субсидии на индивидуальное жилищное строительство сельским специалистам государственной ветеринарной службы. Размер господдержки составит 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Если специалист имеет детей, то субсидия увеличивается еще на 100 тысяч рублей в расчете на каждого ребенка. Ветеринары, получившие свидетельства о предоставлении субсидии, также имеют право на получение займа на индивидуальное жилищное строительство в размере не более одного миллиона рублей на срок до десяти лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в список получателей социальной выплаты включаются работники, отвечающие следующим условиям: возраст не старше 45 лет; стаж работы в государственных ветеринарных учреждениях Тюменской области не менее трех лет; состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях в органе местного самоуправления либо в государственном ветеринарном учреждении.

Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушева, работа ветеринаров играет огромную роль в развитии животноводства — одного из главных приоритетов в сфере АПК.

"Это незаменимые специалисты, на которых лежит ответственность за жизнь и здоровье животных, и наша задача создать условия для их комфортного проживания на селе. Принятое решение о предоставлении жилищных субсидий уже в ближайшем будущем принесет свои результаты", — сказал глава региона.

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