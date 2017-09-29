В субботу в Московском зоопарке пройдет первая свадьба

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Первая свадебная церемония состоится в Московском зоопарке в субботу 30 сентября, сообщили РИА Новости в столичном зоосаде.

"В ближайшую субботу в зоопарке пройдет первая свадьба", — сказал собеседник агентства.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым разрешил проводить торжественные церемонии бракосочетания в Московском государственном зоопарке, картинной галерее имени Ильи Глазунова, в музее имени Пушкина и других учреждениях культуры.

В перечень мест, где теперь можно проводить свадебные церемонии, вошли усадьба Кусково, музей керамики, Музей Москвы, московский музей-усадьба Останкино, Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ), музей-заповедник Царицыно, Петровский путевой дворец и особняк Смирнова.