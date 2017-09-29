В Москве ночным транспортном воспользовались более 900 тысяч пассажиров

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 900 тысяч пассажиров воспользовались ночными маршрутами наземного городского транспорта Москвы с начала этого года, сообщает сайт mos.ru. Особой популярностью они пользуются в теплое время года и во время массовых городских мероприятий.

"С начала года ночными маршрутами городского транспорта воспользовались более 900 тысяч москвичей. Сейчас за ночь они перевозят порядка четырех тысяч пассажиров. Пик популярности этих маршрутов у горожан приходится на теплое время года. Кроме того, пассажиропоток увеличивается примерно на 20 процентов в дни проведения в столице массовых мероприятий", — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, Департамент транспорта Москвы проанализирует пассажиропоток на ночных маршрутах в этом году, после чего рассмотрит возможность ввести новые, в том числе с учетом мнения жителей. В городе действуют 10 ночных маршрутов наземного транспорта — девять автобусных и один трамвайный.

Ночные маршруты общественного транспорта — удобная и более экономичная альтернатива такси. Они пересекаются друг с другом в удобных местах, проходят вдоль основных дорог и линий метро. На автобусах и трамвае можно доехать до вокзалов, аэропортов, столичных парков или просто из одного конца города в другой. Оплатить проезд в ночном транспорте можно с помощью обычных городских билетов "Единый", "90 минут", "ТАТ" и карты "Тройка". Также в них действуют все льготы на проезд в общественном городском транспорте.

Ночные автобусы и трамвай начинают работать после 23:00 и курсируют до 05:00; кроме того, есть круглосуточные маршруты. Интервал движения на маршруте Б ночью составляет 15 минут, на остальных — 30 минут. Узнать подробнее о том, как работает ночной транспорт в столице, можно здесь.

После завершения благоустройства городских улиц в ходе программы "Моя улица" 2017 года в Москве семь ночных маршрутов будут отправляться от обновленной Славянской площади, которая станет транспортным узлом в центре столицы.