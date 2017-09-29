Губернатор Севастополя рассказал о создании бренда города

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. У Севастополя появится свой бренд, в его основу ляжет формула "возращение к себе", что подразумевает возвращение к своим истокам, рассказал губернатор города Дмитрий Овсянников в интервью РИА Новости.

"Мы при разработке бренда города определили формулу "возращение к себе", что подразумевает возвращение к своим истокам. Проект готов, но пока публично эту тему мы не обсуждали", — сказал Овсянников.

Губернатор подчеркнул, что в Севастополе все пропитано уважением к стране, ее великому прошлому, победам и подвигам предков. "Для меня быть по духу севастопольцем – значит быть подлинным патриотом своей Родины, готовым самоотверженно бороться за ее интересы", — сказал Овсянников.

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