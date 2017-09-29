Медведев напомнил, как важно сохранять природные богатства России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям, подчеркнув необходимость сохранения природных богатств РФ для будущих поколений.

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям открывается в пятницу в Сочи. Он проводится министерством природных ресурсов и экологии РФ и приурочен к 100-летию системы российских заповедников. Форум станет одним из важнейших мероприятий Года экологии в России.

"Природа щедро одарила нашу страну чистейшими озёрами, реликтовыми лесами и плодородными землями. Мы не только гордимся этими богатствами, но и отвечаем за то, чтобы сохранить их для будущих поколений", — говорится в приветствии премьера, текст которого опубликован на сайте правительства.

Медведев отметил, что большая роль в сохранении природных богатств принадлежит заповедникам и национальным паркам. В последнее время их количество растет, а общая площадь за четверть века увеличилась практически вдвое. Новые возможности открывает и приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть", который принят в этом году.

Премьер выразил уверенность, что в этом году форум пройдет в деловой и конструктивной атмосфере, а его участники смогут ответить на множество актуальных вопросов.